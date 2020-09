Chi autorizza il rientro a scuola di un bimbo dopo la malattia? Visite o autodichiarazioni: ogni Regione a modo suo. I pediatri: “Il problema sono le attese per i tamponi” (Di venerdì 25 settembre 2020) In Veneto, Liguria e Piemonte serve un’autocertificazione firmata dai genitori, in quasi tutte le altre Regioni ci si basa “sulla fiducia reciproca”, a meno che il bambino non fosse in quarantena. In Sicilia il certificato si porta dopo dieci giorni, nel Lazio dopo cinque. Sull’anno scolastico si affaccia una nuova incognita: quella dei certificati medici per il rientro a scuola dopo le assenze. A pochi giorni dall’inizio delle lezioni è già caos sulle assenze dei bambini, ma soprattutto sulle modalità del loro rientro in aula. Le parti in gioco sono tante: il ministero della Salute che non ha ancora emesso con chiarezza delle linee guida unitarie, quello dell’Istruzione che deve fare i conti con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) In Veneto, Liguria e Piemonte serve un’autocertificazione firmata dai genitori, in quasi tutte le altre Regioni ci si basa “sulla fiducia reciproca”, a meno che il bambino non fosse in quarantena. In Sicilia il certificato si portadieci giorni, nel Laziocinque. Sull’anno scolastico si affaccia una nuova incta: quella dei certificati medici per ille assenze. A pochi giorni dall’inizio delle lezioni è già caos sulle assenze dei bambini, ma soprattutto sulle modalità del loroin aula. Le parti in giocotante: il ministero della Salute che non ha ancora emesso con chiarezza delle linee guida unitarie, quello dell’Istruzione che deve fare i conti con ...

