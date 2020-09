(Di venerdì 25 settembre 2020) L'ex terrorista condannato per 4 omicidi cerca in ogni modo di ottenere agevolazioni carcerarie dalle Autorità, confidando nella manica larga del governo giallorosso

FirenzePost : Cesare Battisti rifiuta di trasferirsi nel braccio degli jihadisti del carcere di Rossano - lucatinucci : @matteosalvinimi A processo e zitto! E chi ti credi di essere, Cesare Battisti? - ag_notizie : Bottiglie spaccate, urla e insulti: nuova maxi rissa in centro - ilDispaccio : L’audio di #CesareBattisti dal carcere di #Rossano : “Non voglio stare con gli jihadisti” - Adnkronos : #CesareBattisti: 'Io minacciato da Isis, ma volevano trasferirmi con jihadisti' - Ascolta -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Battisti

Adnkronos

Forti piogge e violente raffiche di vento nella giornata di venerdì 25 settembre a Foligno. È stata impegnativa la giornata per i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, che hanno iniziato di b ...Premetto che sono del tutto d’accordo con le prescrizioni del sindaco di Foggia, Franco Landella, per contrastare gli assembramenti, in un momento in cui la diffusione dei contagi in città sta conosce ...