Centrodestra | Toti | “Salvini leader necessario ma non sufficiente”

(Di venerdì 25 settembre 2020) GENOVA – “La messa in discussione del segretario leghista, che qualcuno mi ha anche attribuito, e’ fuori luogo nel dibattito politico. La leadership e’ saldamente nelle mani di Salvini, ma e’ condizione necessaria ma non sufficiente a vincere le elezioni politiche“. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Tagada’” su La7.

Non meno profetica è stata rispetto ai risultati delle regionali. Prospettava gli scenari più vari: scioglimento delle camere, elezioni anticipate, Matteo Salvini vittorioso e al Governo, l’apocalisse ...Credo ci voglia un gran cinismo, o un disperato orgoglio, oppure una inquietante scaltrezza per continuare a sbandierare come un superlativo trionfo il proprio risultato quando lo stesso finisce per c ...