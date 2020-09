Centrodestra, Cacciari ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Giorgia Meloni non ha i numeri a livello nazionale: si candidi a sindaco di Roma” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Al momento Giorgia Meloni i numeri non ce li ha quindi lei per prima non porrebbe la sua candidatura a livello nazionale. Io le consiglierei di candidarsi a sindaco di Roma“. Così il filosofo Massimo Cacciari, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, ha commentato la questione della futura leadership nel Centrodestra, tornata di attualità dopo i risultati delle Regionali. “La Meloni – ha proseguito l’ex sindaco di Venezia – deve fare una certa fatica per far dimenticare, o per far mettere tra parentesi ad ampi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Al momento Giorgianon ce li ha quindi lei per prima non porrebbe la sua candidatura a. Io le consiglierei di candidarsi adi Roma“. Così il filosofo Massimo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sultutti i venerdì alle 22.45, ha commentato la questione della futura leadership nel, tornata di attualità dopo i risultati delle Regionali. “La– ha proseguito l’exdi Venezia – deve fare una certa fatica per far dimenticare, o per far mettere tra parentesi ad ampi ...

Accordi e Disaccordi, Massimo Cacciari ospite della puntata di venerdì 25 settembre

Accordi e Disaccordi torna stasera venerdì 25 settembre su canale NOVE con ospite Massimo Cacciari. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di interviste Accordi e Disaccordi. Dopo la puntata ...

