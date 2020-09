Centinaia di elefanti muoiono improvvisamente, trovata la misteriosa causa (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra maggio e giugno di quest’anno, Centinaia di elefanti sono improvvisamente morti nella zona del delta dell’Okavango, in Botswana. La zona è paludosa e cosparsa di pozze d’acqua e molti tra gli elefanti morti (circa 350) sono stati trovati vicino a queste pozze. Per mesi non si è trovata una causa di questa moria, anche perché la pandemia da coronavirus ha ostacolato le indagini, ma il bracconaggio è stato escluso fin da subito. Ora, a distanza di mesi, finalmente si è fatta luce su una delle più grandi sciagure che ha colpito la popolazione di elefanti durante questo secolo. Il responsabile di questa epidemia mortale è un cianobatterio, noto anche come alga verde-azzurra. Si tratta di alghe ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra maggio e giugno di quest’anno,disonomorti nella zona del delta dell’Okavango, in Botswana. La zona è paludosa e cosparsa di pozze d’acqua e molti tra glimorti (circa 350) sono stati trovati vicino a queste pozze. Per mesi non si èunadi questa moria, anche perché la pandemia da coronavirus ha ostacolato le indagini, ma il bracconaggio è stato escluso fin da subito. Ora, a distanza di mesi, finalmente si è fatta luce su una delle più grandi sciagure che ha colpito la popolazione didurante questo secolo. Il responsabile di questa epidemia mortale è un cianobatterio, noto anche come alga verde-azzurra. Si tratta di alghe ...

