CDP, nasce il Fondo Nazionale del Turismo: 2 miliardi per la valorizzazione degli asset immobiliari (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Un Fondo che potrà arrivare fino a 2 miliardi di euro per la valorizzazione degli asset immobiliari, con particolare riferimento agli alberghi storici e iconici su tutto il territorio Nazionale. È l'impegno previsto dal Fondo Nazionale del Turismo presentato questa mattina in una conferenza stampa nella sua sede di via Goito da CDP in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per il quale ha partecipato lo stesso ministo Dario Franceschini. Il Fondo, nato su proposta dell'Amministratore delegato Fabrizio Palermo, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP, presieduto dal ...

