Cciaa e Vigili del Fuoco insieme per tutela economia globale

Roma – tutelare ancora piu' efficacemente l'economia legale e precludere alle organizzazioni criminali ogni spazio di azione nel contesto produttivo locale: questo l'obiettivo prioritario del protocollo d'intesa firmato oggi, 25 settembre, dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Francesco Notaro, e dal Presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. A tale scopo la Camera di commercio di Roma mettera' a disposizione del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma una piattaforma informatica, denominata Regional Explorer (Rex), che consentira' di conoscere meglio le dinamiche interne alla vita delle imprese che operano sul territorio. Tramite questa piattaforma e attraverso l'analisi, l'incrocio e il confronto dei ...

