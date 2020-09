Caso Suarez, l’avvocato Di Cintio: “Nessun tesserato della Juventus ha agito” (Di venerdì 25 settembre 2020) Continua a tenere banco il Caso legato all’esame di italiano conseguito una settimana fa dall’attaccante del Barcellona, Luis Suarez. E’ fuori discussione che il giocatore sia stato cercato dalla Juventus, la cui società avrebbe tentato di tesserarlo entro il 5 ottobre tentando di fargli ottenere il passaporto comunitario che gli avrebbe permesso di sbarcare in Italia. Ma è quasi certo anche il fatto che il club si sia disinteressato all’ingaggio dell’uruguayano qualche giorno prima che questi svolgesse l’esame. Tuttavia le intercettazioni telefoniche raccolte nei giorni scorsi, avrebbero sollevato un polverone e parecchie perplessità, coinvolgendo marginalmente anche le figure di Fabio Paratici e Federico Cherubini, due dei massimi dirigenti della stessa ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Continua a tenere banco illegato all’esame di italiano conseguito una settimana fa dall’attaccante del Barcellona, Luis. E’ fuori discussione che il giocatore sia stato cercato dalla, la cui società avrebbe tentato di tesserarlo entro il 5 ottobre tentando di fargli ottenere il passaporto comunitario che gli avrebbe permesso di sbarcare in Italia. Ma è quasi certo anche il fatto che il club si sia disinteressato all’ingaggio dell’uruguayano qualche giorno prima che questi svolgesse l’esame. Tuttavia le intercettazioni telefoniche raccolte nei giorni scorsi, avrebbero sollevato un polverone e parecchie perplessità, coinvolgendo marginalmente anche le figure di Fabio Paratici e Federico Cherubini, due dei massimi dirigentistessa ...

TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - pisto_gol : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: 'Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - willy13622319 : RT @dariodigida: Io inizierei a chiedermi come mai improvvisamente la #Juventus ha abbandonato la pista #Suarez guarda caso qualche giorno… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Caso #Suarez: gli avvocati della #Juventus ascoltati in procura a Perugia -