Caso Suarez | indagini bloccate Il legale della Juve | Abbiamo chiarito i fatti

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - GianniPulito : @PresMoratti Presidente, cosa ne pensa? #Suarez, indagini bloccate ... - gianmancho1 : RT @ilciccio67: Indagine sul caso Suarez fermata per violazione del segreto istruttorio. Tempo mezz'ora e il Twitter calcio scoppierà di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Il caso dell'esame farsa di Luis Suarez continua a far discutere e a regalare nuovi colpi di scena. L'ultimo, in ordine di tempo, è arrivato nelle scorse ore quando la Procura di Perugia ha deciso di ..."Ovviamente" ha risposto Chiappero ringraziando poi i magistrati per averli convocati in tempi molto brevi e consentito loro di fornire la propria versione dei fatti. L'avvocato Luigi Chiappero, stori ...