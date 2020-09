Caso Suarez | Cherubini | «Ecco perchè ho contattato il rettore dell’Università»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Federicochiarisce la sua posizione in merito alle parole sul contatto avuto colOliviero Federico, head of football teams and technical areas della Juventus, chiarisce la sua posizione all’interno dela La Stampa. «L’hoperché lo conosco essendo umbro come me. Avevo saputo dal consolato di Barcellona cheavrebbe potuto sostenere il test a Siena o a Perugia. Ho quindi chiamato ilper avere notizie e mi ha spiegato che bisognava rivolgersi all’Università per stranieri. A quel punto la palla è passata nelle mani dello staff die dei ...