Casa fresca senza aria condizionata | come? Rimarrete stupiti…

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 settembre 2020)? Ecco i giusti suggerimenti! Durante le giornate più calde bisogna trovare un modo per rinre gli ambienti domestici. Mafareusare l’o i ventilatori? Ecco tutti i rimedi utili ed economici. Usare tende dai colori chiari Per avere unapotete provare ad arricchire le vostre finestre con delle tende dalle tonalità chiare. Saranno semplici da detergere e la luce solare non filtrerà Staccare le spine dagli elettrodomestici che non si usano Una soluzione perfetta non solo per poter risparmiare sulla bolletta della corrente, ma anche per tenere la vostra ...