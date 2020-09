Caro Emis Killa | tira fuori le palle e manda a quel paese i tuoi seguaci che hanno trattato male Margherita Vicario

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Cade e muore. Parliamo di rap. Parliamo di come il rap, a volte, spesso, specie in Italia, sia rimasto al palo. O meglio, parliamo di come il pubblico del rap, certo pubblico del rap, sia rimasto al palo. Perché, la citazione straabusata de L’odio è lì per ricordare che dafilm sono passati ormai venticinque anni, erano gli anni Novanta, questo è l’anno del Signore 2020,lo della pandemia e tutti gli altri segni dell’Apocalisse, continua a pensare che chiamare puttana una donna, o frocio un uomo, in entrambi i casi con intenti chiaramente biecamente denigratori, non credete a chi vi parla di slang giovanile o di narrazione, sia qualcosa di lecito. Ora, non credo di essere la persona più idonea a ...