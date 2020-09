Carmen Consoli | “Mulan” fa dell’imperfezione un punto di forza

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Mulan riesce a trasformare in opportunità l'avversità, questa attitudine nel trasformare ildebole neldi. Sarebba anche una mia attitudine, una cosa alla quale ambirei. Non potendo essere perfetta, quanto meno mi tengo bene la mia imperfezione, la mia vulnerabilità e cerco di trasformarla: questo è quello che fa Mulan": lo ha affermato in questa video intervista, l'interprete della versione italiana di "Coraggio, Onestà e Lealtà", brano portante dei titoli di coda del film live action Disney "Mulan". "La prima volta che ascoltai questo pezzo - prosegue la cantautrice siciliana - pensai immediatamente che fosse un bellissimo singolo, con un bellissimo significato: fare del proprio cuore la bussola. Mi piace molto una parte del ...