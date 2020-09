Cari riformisti per il maggioritario | non si può ricominciare sempre da capo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il referendum costituzionale si è celebrato pochi giorni fa. In molti si sono battuti con noi contro una riforma pericolosa per l’equilibrio e la divisione dei poteri, specialmente se seguita da una legge elettorale maggioritaria, per le ragioni spiegate già mille volte (i quorum previsti per la scelta dei componenti delle autorità indipendenti, per i membri della Consulta, per l’elezione deldello stato e per modificare la stessa Costituzione). Con il rischio concreto, in breve, che le elezioni consegnino al vincitore quei famosi «pieni poteri» che l’attuale alleanza di governo avrebbe dovuto scongiurare (in teoria, sarebbe nata per questo). È vero che non tutti i fautori del No hanno utilizzato questo argomento. Alcuni hanno preferito sottolineare altri difetti della cosiddetta riforma, vuoi per una ...