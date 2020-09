Candreva è a Bogliasco: primo allenamento con la Sampdoria per lui (Di venerdì 25 settembre 2020) Candreva si allena oggi pomeriggio con la Sampdoria: l’acquisto di spessore tanto atteso dalla piazza blucerchiata è arrivato. Il giocatore si è presentato poco fa a bordo della sua auto al centro tecnico di allenamento della Samp, salutando anche i tifosi attraverso le videocamere dei giornalisti presenti ad aspettarlo. Comincia quindi l’avventura in blucerchiato dell’esterno offensivo di centrocampo classe ’87: e questo sarà anche il numero che porterà sulle spalle in campo. Candreva è a Bogliasco: primo allenamento con la Sampdoria per lui Che la trattativa fosse andata a buon fine lo si sapeva già da ieri, quando è arrivata l’ufficialità del trasferimento. Vedere ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020)si allena oggi pomeriggio con la: l’acquisto di spessore tanto atteso dalla piazza blucerchiata è arrivato. Il giocatore si è presentato poco fa a bordo della sua auto al centro tecnico didella Samp, salutando anche i tifosi attraverso le videocamere dei giornalisti presenti ad aspettarlo. Comincia quindi l’avventura in blucerchiato dell’esterno offensivo di centrocampo classe ’87: e questo sarà anche il numero che porterà sulle spalle in campo.è acon laper lui Che la trattativa fosse andata a buon fine lo si sapeva già da ieri, quando è arrivata l’ufficialità del trasferimento. Vedere ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Sampdoria, ecco #Candreva a Bogliasco - TuttoMercatoWeb : TMW - Antonio Candreva arrivato a Bogliasco: al via la sua avventura alla Sampdoria - BullaInterista : RT @LouFerrignoFCIM: Candreva arriva a Bogliasco per il primo allenamento ma non scorda gli anni trascorsi a Milano: “Se in Samp-Inter colp… - LouFerrignoFCIM : Candreva arriva a Bogliasco per il primo allenamento ma non scorda gli anni trascorsi a Milano: “Se in Samp-Inter c… - 1canalesport : Sampdoria: Candreva a Bogliasco, potrebbe esordire già col Benevento -