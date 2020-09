Campania, De Luca torna alla carica e scrive al Ministro dell’Interno. Le dichiarazioni (Di venerdì 25 settembre 2020) Campania. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo le elezioni torna alla carica sulla questione dell’emergenza Covid. Vincenzo De Luca ha scritto al Ministro dell’Interno chiedendo di definire un piano di impegno straordinario delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. La dichiarazione “Sollecitiamo il Ministro – ha scritto … L'articolo Campania, De Luca torna alla carica e scrive al Ministro dell’Interno. Le dichiarazioni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 settembre 2020). Il governatore della, Vincenzo De, dopo le elezionisulla questione dell’emergenza Covid. Vincenzo Deha scritto aldell’Interno chiedendo di definire un piano di impegno straordinario delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. La dichiarazione “Sollecitiamo il– ha scritto … L'articolo, Dealdell’Interno. LeTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

