Camilla Mangiapelo Instagram | affascinante per le vie di Milano | «Davvero stupenda!»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’ex volto noto di Uomini e Donne,, ha deciso di condividere il suo look del giorno con i suoi numerosi ammiratori. Come sempre il suo outfit è impeccabile e un dettaglio in particolare ha attirato l’attenzione anche di tutti quanti.con i suoi capelli biondi e i suoi occhi chiari sembra proprio una bambolina. Il suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al punto giusto strizzato nel mini vestito non è passato minimamente inosservato. Non c’è nulla da fare, l’ultimo post sudiè piaciuto moltissimo ai suoi ammiratori, i quali in pochissimo tempo lo hanno invaso di like e commenti. Leggi anche –>...