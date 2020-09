Camera | Spadoni contro gli haters | parole terribili dopo post FdI

Leggi su agi

(Di venerdì 25 settembre 2020) AGI -scatenatila vice presidente delladei deputati, Maria Edera. Nelle ultime ore i social network sono stati invasi da insulti e commenti al limite della minaccia fisica. Lo sin Aula Il tutto nasce mercoledì, quando in Aula allaè andata in scena l'ennesima bagarre. A presiedere èche decide di revocare una votazione sulla Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, riguardante l'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Dall'Aula sono, infatti, assenti diversi deputati ancora impegnati nei lavori in Commissione Finanze. Le proteste di FdI La decisione, tuttavia, non piace alle opposizioni e, tra queste a ...