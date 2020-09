Call of Duty: Black Ops Cold War avrà missioni secondarie sbloccabili solo attraverso la risoluzione di enigmi (Di venerdì 25 settembre 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War farà affidamento su nuovi tipi di missioni per rivitalizzare il franchise, che di solito si è sempre orientato verso narrazioni incentrate su una linea ben precisa.In un'intervista con Official PlayStation Magazine, il senior creative director Dan Vondrak ha dichiarato che Raven Software ha avuto una grande influenza non solo nel creare la campagna per giocatore singolo, ma anche per cambiare il modo in cui i giocatori affronteranno le sequenze interattive.Invece di raccogliere semplicemente prove e indizi attraverso le missioni per svelare la trama, i giocatori dovranno risolvere enigmi in Black Ops Cold War per sbloccare informazioni e, a loro volta, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020)ofOpsWar farà affidamento su nuovi tipi diper rivitalizzare il franchise, che di solito si è sempre orientato verso narrazioni incentrate su una linea ben precisa.In un'intervista con Official PlayStation Magazine, il senior creative director Dan Vondrak ha dichiarato che Raven Software ha avuto una grande influenza nonnel creare la campagna per giocatore singolo, ma anche per cambiare il modo in cui i giocatori affronteranno le sequenze interattive.Invece di raccogliere semplicemente prove e indizileper svelare la trama, i giocatori dovranno risolvereinOpsWar per sbloccare informazioni e, a loro volta, ...

