Calciomercato Udinese, ufficiale: Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore bianconero. I dettagli (Di venerdì 25 settembre 2020) Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore dell'Udinese.Nuova avventura per Kevin Bonifazi, pronto a ripartire dall'Udinese dopo la parentesi Spal. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno. A renderlo noto tramite un comunicato ufficiale, è lo stesso club friulano."Kevin Bonifazi è un nuovo giocatore dell’Udinese.Il difensore classe 1996 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Spal fino al 30 giugno 2021.“Bonifazi è un difensore marcatore di notevoli qualità tecniche – spiega il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020)è undell'.Nuova avventura per, pronto a ripartire dall'dopo la parentesi Spal. Ilarriva in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno. A renderlo noto tramite un comunicato, è lo stesso club friulano."è undell’.Il difensore classe 1996 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Spal fino al 30 giugno 2021.“è un difensore marcatore di notevoli qualità tecniche – spiega il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo ...

