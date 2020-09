Calciomercato Parma: ecco Zeqiri e Valenti, manca solo l’annuncio ufficiale (Di venerdì 25 settembre 2020) Calciomercato Parma: è fatta per gli arrivi di Zeqiri e Valenti, i primi colpi fatti dal nuovo presidente Krause Kyle Krause è pronto a chiudere per i suoi primi due colpi da presidente del Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio per i colpi Zeqiri e Valenti centrati dal nuovo presidente. L’attaccante 21enne Andi Zeqiri è esploso nella scorsa stagione a Losanna. In arrivo in Italia il suo coetaneo Lautaro Valenti, promettente difensore del Lanus. Va avanti il duello col Sassuolo per il talento Ricci dell’Empoli. Proposto Scamacca per l’attacco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020): è fatta per gli arrivi di, i primi colpi fatti dal nuovo presidente Krause Kyle Krause è pronto a chiudere per i suoi primi due colpi da presidente del. Come riporta La Gazzetta dello Sport,l’annuncio per i colpicentrati dal nuovo presidente. L’attaccante 21enne Andiè esploso nella scorsa stagione a Losanna. In arrivo in Italia il suo coetaneo Lautaro, promettente difensore del Lanus. Va avanti il duello col Sassuolo per il talento Ricci dell’Empoli. Proposto Scamacca per l’attacco. Leggi su Calcionews24.com

internewsit : Inter, Candreva sblocca Darmian. Ma occhio ad un altro nome dal Parma - - marchese_il : RT @calciomercatoit: ????#Inter, #Marotta e #Ausilio pensano anche a #Gervinho per l'attacco ??#CMITmercato - calciomercatoit : ????#Inter, #Marotta e #Ausilio pensano anche a #Gervinho per l'attacco ??#CMITmercato - HVeronaStyle : In uscita dalla Sampdoria c'è Depaoli, che può andare al Parma o all'Hellas Verona. Fonte: - Fantacalcio : Calciomercato Parma, così il presidente Kraus: 'A breve alcuni annunci' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Calciomercato Parma, l’annuncio quiz di Krause: "Indovinate chi è il primo acquisto" Sky Sport Calciomercato Parma: ecco Zeqiri e Valenti, manca solo l’annuncio ufficiale

Kyle Krause è pronto a chiudere per i suoi primi due colpi da presidente del Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio per i colpi Zeqiri e Valenti centrati dal nuovo ...

TUTTOSPORT - Koulibaly, nuova offerta del Psg: secco no del Napoli! L'ex Genk a Parigi tra un anno?

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, Kalidou Koulibaly potrebbe approdare a Parigi tra un anno. Redazione Calciomercato 25 SET 2020 ORE 09:44 Gennaro Gattuso, così come ...

Kyle Krause è pronto a chiudere per i suoi primi due colpi da presidente del Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio per i colpi Zeqiri e Valenti centrati dal nuovo ...Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, Kalidou Koulibaly potrebbe approdare a Parigi tra un anno. Redazione Calciomercato 25 SET 2020 ORE 09:44 Gennaro Gattuso, così come ...