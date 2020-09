Calciomercato Juventus, futuro Khedira: lunedì la giornata chiave? (Di venerdì 25 settembre 2020) La Juventus ha risolto per tempo i contratti di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. Entrambi si sono accasati all’Inter Miami consci che nella squadra di Andrea Pirlo non avrebbero trovato posto. Essendo fuori dal progetto, avrebbero studiato insieme alla società la soluzione migliore che avrebbe accontentato le controparti, lasciandosi in buoni rapporti. Ora rimarrebbe solo un esubero da sistemare: Sami Khedira. Il discorso del centrocampista tedesco, secondo Calciomercato.com, dovrebbe essere più complicato, in quanto al momento non avrebbe intenzione di risolvere il contratto con la Juventus. Una questione che starebbe spazientendo la società, in quanto una volta salutato il 33enne ex Real Madrid vi sarebbe l’opportunità di intervenire nuovamente sul ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Laha risolto per tempo i contratti di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. Entrambi si sono accasati all’Inter Miami consci che nella squadra di Andrea Pirlo non avrebbero trovato posto. Essendo fuori dal progetto, avrebbero studiato insieme alla società la soluzione migliore che avrebbe accontentato le controparti, lasciandosi in buoni rapporti. Ora rimarrebbe solo un esubero da sistemare: Sami. Il discorso del centrocampista tedesco, secondo.com, dovrebbe essere più complicato, in quanto al momento non avrebbe intenzione di risolvere il contratto con la. Una questione che starebbe spazientendo la società, in quanto una volta salutato il 33enne ex Real Madrid vi sarebbe l’opportunità di intervenire nuovamente sul ...

tuttosport : #Juve, #Dembele a Torino e #DouglasCosta a #Barcellona: scambio possibile - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - SkySport : Calciomercato Juventus, c'è un piano Chiesa: prima però servono le cessioni - calciomercatoit : ???#Juventus, il Rettore #Oliviero sul caso #Suarez: 'Manco conosco #Paratici, l’ho sentito per sei secondi in viva… - GiovannaDiTroia : RT @karda70: #Perugia, l’#esame di #italiano di Luis #Suarez era #truccato: I TESTI delle #intercettazioni #22settembre #calciomercato #Juv… -