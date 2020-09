Calciomercato Juventus, 70 milioni per il doppio colpo: c’è il rilancio (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Bayern Monaco insidia la Juventus e il suo Calciomercato: 70 milioni per il doppio colpo? Non solo affari in entrata per Fabio Paratici e soci. Il mercato della Juve ha bisogno di sfoltire e i piani per le nuove cessioni starebbero già prendendo forma. Solamente in questo modo potrebbe essere possibile ottenere un prezioso tesoretto da investire nuovamente nei nuovi innesti per allestire la rosa definitiva da regalare ad Andrea Pirlo. I nomi nella lista dei potenziali addii non mancano e tra Douglas Costa e Khedira, principali indiziati per finanziare le entrate soprattutto in attacco, ecco che spunterebbero fuori anche i nomi di Rodrigo Bentancur e Mattia De Sciglio, finiti a sorpresa nel mirino del Bayern Monaco fresco vincitore della Supercoppa europea. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Bayern Monaco insidia lae il suo: 70per il? Non solo affari in entrata per Fabio Paratici e soci. Il mercato della Juve ha bisogno di sfoltire e i piani per le nuove cessioni starebbero già prendendo forma. Solamente in questo modo potrebbe essere possibile ottenere un prezioso tesoretto da investire nuovamente nei nuovi innesti per allestire la rosa definitiva da regalare ad Andrea Pirlo. I nomi nella lista dei potenziali addii non mancano e tra Douglas Costa e Khedira, principali indiziati per finanziare le entrate soprattutto in attacco, ecco che spunterebbero fuori anche i nomi di Rodrigo Bentancur e Mattia De Sciglio, finiti a sorpresa nel mirino del Bayern Monaco fresco vincitore della Supercoppa europea. LEGGI ANCHE: ...

