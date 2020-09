Calcio, Spadafora: “Da oggi tamponi solo nelle 48 ore precedenti le competizioni” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della Figc. Da oggi infatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni”. Queste le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo Spadafora a proposito della riduzione dei tamponi. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei, andando anche oltre la richiesta della Figc. Dainfatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone48 orele competizioni”. Queste le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzoa proposito della riduzione dei

