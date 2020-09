Calcio | Parisi presidente Federsupporter | ‘Riapertura parziale è una follia’

(Di venerdì 25 settembre 2020) Alfredodi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla riapertura degli stadi. “Per me è una follia una riapertura, che ancora di più incide sui diritti dei tifosi –ha affermato-. Qualunque forma di discriminazione va contro l’interesse dei tifosi. A parte le modalità di scelta dei tifosi che possono accedere, è una decisione contro ogni logica, così come il proseguimento del campionato la scorsa stagione, che è stato falsato nelle ultime 12 giornate. Il mondo delsta perseguendo soltanto i propri ...

Livorno fuori dalla Coppa Italia. La Pro Patria vince 2-1 grazie alle reti di Parker e Latte Lath. Per il Livorno rete di Gonnelli con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Inizio di partita ...Soddisfazione per la vittoria dell’Aurora Pro Patria 1919 contro il Livorno e il passaggio del turno in Coppa Italia Marcatori: 17' p.t. Parker (PP), 4' s.t. Latte Lath (PP), 36' s.t. Gonnelli (LIV).