Calcio | ordine dei medici | “Riaprire ora gli stadi è un rischio come per le discoteche”

"Riaprire ora gli stadi potrebbe significare il ripetersi di quanto è successo con la riapertura delle discoteche. In questa fase, invito a migliorare la trasmissione delle partite attraverso canali televisivi, limitando, come già avviene, l'accesso agli stadi e mantenendo tutte le misure necessarie a evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati: distanziamento, accessi scaglionati, uso delle mascherine e dei disinfettanti". Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, intervenendo nel dibattito sulla riapertura degli stadi. "Abbiamo conquistato, grazie a mesi di disciplina, un primato riconosciuto dall'Europa nella gestione dell'epidemia di Covid-19.

