Cacciano, il Pd e l’anno che verrà: “Coalizione ampia per sfidare Mastella e nuovo segretario provinciale” (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiPrimo partito e consigliere regionale rieletto: l’esito delle regionali ha sorriso al gruppo dirigente ‘democrat’ del Sannio che ora guarda al 2021. Un anno importante. Perché si tornerà al voto per palazzo Mosti e perché il Pd sceglierà un nuovo segretario provinciale, cinque anni dopo la prima elezione di Carmine Valentino. Ma nell’intervista a Giovanni Cacciano, numero due del Pd sannita, c’è spazio anche per i rapporti con Vincenzo De Luca e per qualche stilettata a coloro che hanno utilizzato le elezioni regionali per provare a “scalare dall’esterno il partito, fallendo miseramente”. Partiamo dal dato delle Regionali, il PD primo partito nel Sannio e non accadeva da anni. La segreteria provinciale, nel commentare il dato, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiPrimo partito e consigliere regionale rieletto: l’esito delle regionali ha sorriso al gruppo dirigente ‘democrat’ del Sannio che ora guarda al 2021. Un anno importante. Perché si tornerà al voto per palazzo Mosti e perché il Pd sceglierà unprovinciale, cinque anni dopo la prima elezione di Carmine Valentino. Ma nell’intervista a Giovanni, numero due del Pd sannita, c’è spazio anche per i rapporti con Vincenzo De Luca e per qualche stilettata a coloro che hanno utilizzato le elezioni regionali per provare a “scalare dall’esterno il partito, fallendo miseramente”. Partiamo dal dato delle Regionali, il PD primo partito nel Sannio e non accadeva da anni. La segreteria provinciale, nel commentare il dato, ...

