C' è anche l' Italia che litiga per la mascherina | botte | sputi in faccia | insulti Follia no mask

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Liti per mascherine non indossate,e scene diin luoghi pubblici, come treni, bus e supermercati. Da Nord a Sud sono diversi gli episodi che hanno come protagonisti i “no”, persone che si rifiutano in maniera ostinata di indossare il dispositivo di protezione. Come la donna di 41 anni che in un supermercato di Cernusco sul Naviglio (Milano) ha dato in escandescenza al grido di “il Covid non esiste, servi del potere”. Nella colluttazione nata con le forze dell’ordine, ha tolto laad una poliziotta e le ha sputato in. Panicoa bordo del treno Fossano-Ventimiglia dove; nata una discussione tra due pendolari. “Metta laquando parla al telefono”, ha ...