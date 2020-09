Burnley-Southampton sabato | ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sean Dyche e Ralph Hasenhuttl incrociano le lame col carniere vuoto. Zero punti in classifica dopo due giornate e anche parecchi gol subiti. Per il momento, almeno per noi, ilè stata una delusione totale rispetto alle previsioni della vigilia. Si preannuncia una battaglia molto equilibrata ma i bookmaker sembrano voler dare ancora fiducia … InfoBetting: Scommesse Sportive e