Bundesliga, colpo Eintracht a Berlino

Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco.

Bundesliga, il programma della seconda giornata 

Nell'anticipo della seconda giornata prima vittoria per l'Eintracht che supera 3-1 in trasferta l'Hertha Berlino. 

Venerdì 25 settembre 2020
Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-3 (30′ rig. Silva A. (F), 37′ Dost (F), 71′ Rode (F), 78′ aut. Hinteregger) 

Sabato 26 settembre 2020
Augsburg-Borussia Dortmund (ore 15.30)
Bielefeld-Colonia (ore 15.30)

Il match all’Olympiastadion si accende al 28’ con un calcio di rigore concesso per un ingenuo fallo di Boyata su André Silva: l’ex attaccante del Milan va sul dischetto e trasforma, nonostante il tent ...

La seconda giornata iniza con . Sabato il Dortmund ad Augsburg, Bayern in campo domenica. Dopo il pareggio della prima giornata, arriva il successo per l'Eintracht. Colpo importante per la squadra di ...

