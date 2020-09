Brutte notizie in casa Turris, infortunio per capitan Longo: le ultime (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – La S.S. Turris Calcio rende noto che l’esito degli esami cui si è sottoposto il calciatore Fabio Longo, a seguito dell’infortunio riportato nel pomeriggio di ieri in allenamento, hanno evidenziato solo una forte distorsione alla caviglia sinistra, senza riportare lesioni ossee o tendinee. L’attaccante sarà, di conseguenza, out per la trasferta di Avellino in programma domenica prossima. I tempi per il suo rientro in gare ufficiali sono stimati dallo staff sanitario in circa due settimane. A Fabio Longo va il forte incoraggiamento di società, staff tecnico e compagni, fiduciosi in un veloce recupero e consapevoli di quanto ci tenesse il capitano ad essere in campo nella gara che segnerà il ritorno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – La S.S.Calcio rende noto che l’esito degli esami cui si è sottoposto il calciatore Fabio, a seguito dell’riportato nel pomeriggio di ieri in allenamento, hanno evidenziato solo una forte distorsione alla caviglia sinistra, senza riportare lesioni ossee o tendinee. L’attaccante sarà, di conseguenza, out per la trasferta di Avellino in programma domenica prossima. I tempi per il suo rientro in gare ufficiali sono stimati dallo staff sanitario in circa due settimane. A Fabiova il forte incoraggiamento di società, staff tecnico e compagni, fiduciosi in un veloce recupero e consapevoli di quanto ci tenesse ilo ad essere in campo nella gara che segnerà il ritorno ...

Ambizioso progetto per trasformare il polo industriale ex Blutec in un distretto ad alta tecnologia, tutto orientato alla mobilità sostenibile ...

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Torino di Marco Giampaolo. "Scudetto? Se partiamo con questo obiettivo siamo fuori strada, vediamo strada face ...

