Brescia-Firenze | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) Banca Valsabbina Milleniume Il Bisontesi sfideranno nel match valido per la seconda giornata diA1di volley: eccoe come vederlo intv e streaming.è a caccia della prima vittoria stagionale dopo essere stata sconfitta in tre set dalla neopromossa Trento. D’altra parte, anchevuole ottenere i primi punti dopo essere stata superata da Cuneo. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in streaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega Volleycui è possibile accedere previa registrazione gratuita. IL PROGRAMMA ...