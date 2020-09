Breonna Taylor, la rabbia di Louisville: sindaco impone il coprifuoco (Di venerdì 25 settembre 2020) Scoppia la rabbia a Louisville, Kentucky, dopo la sentenza che ha visto impuniti due dei tre poliziotti autori dell’omicidio di Breonna Taylor. Esplode la rabbia dell’intera comunità di Louisville, nel Kentucky, dopo la sentenza del giudice che ha visto impuniti due dei tre poliziotti autori dell’omicidio di Breonna Taylor. Già nella giornata di ieri, infatti, … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Scoppia la, Kentucky, dopo la sentenza che ha visto impuniti due dei tre poliziotti autori dell’omicidio di. Esplode ladell’intera comunità di, nel Kentucky, dopo la sentenza del giudice che ha visto impuniti due dei tre poliziotti autori dell’omicidio di. Già nella giornata di ieri, infatti, … L'articolo proviene da .

Profilo3Marco : RT @ilmanifesto: «Giustificati a sparare». Breonna Taylor, una sentenza che brucia | il manifesto - IacobiniClaudio : Andy Beshear: Giustizia per Breonna Taylor - Firma la petizione! - fabiovegarobino : RT @Adnkronos: Caso #BreonnaTaylor, rabbia e coprifuoco a #Louisville - brittrobITA : ???: Britt Robertson ( @RealBritt_Rob ) on her Instagram Stories! ? Britt ha condiviso un suo pensiero per Breonna T… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Caso #BreonnaTaylor, rabbia e coprifuoco a #Louisville -