Brasile nella morsa del Covid. Annullato il Carnevale di Rio. Non succedeva dal 1912 (Di venerdì 25 settembre 2020) Niente Carnevale di Rio. Lo straordinario appuntamento che attira ogni anno milioni di persone da tutto il mondo non si celebrerà. E' l'ultima vittima della pandemia. L'edizione 2021 prevista per il prossimo febbraio è stata rinviata a tempo indeterminato. L'emergenza Covid che si è abbattuta sul Brasile ha reso impossibile il rispetto della tradizione. "L'evento deve essere rimandato", ha detto Jorge Castanheira, presidente della Lega indipendente delle scuole di samba di Rio de Janeiro che organizza l'evento. Allarme Covid, salta il Carnevale di Rio Bisogna andare indietro nella storia fino al 1912 per trovare un precedente. E la notizia arriva dopo che il Carnevale di San Paolo era

