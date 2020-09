‘Boss in Incognito’ sbarca a Zoomarine e Aquafelix: ecco le anticipazioni della puntata di lunedì su Rai 2 (Di venerdì 25 settembre 2020) Quarto appuntamento su Rai2, lunedì 28 settembre alle 21.20 con “Boss in Incognito”, il docu-reality, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, condotto da Max Giusti. Nella prossima puntata si tornerà a viaggiare tra le eccellenze italiane portando sul piccolo schermo due dei parchi divertimento più belli di Italia: Zoomarine ed Aquafelix, entrambi presenti sul litorale romano. Boss in Incognito sbarca a Zoomarine ed Aquafelix Protagonista della puntata sarà il dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato di tutti i parchi presenti in Europa del Gruppo Dolphin Discovery fondato a Cancún (Messico) nel 1994, azienda leader nel mondo nel settore dei Parchi tematici con mammiferi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) Quarto appuntamento su Rai2, lunedì 28 settembre alle 21.20 con “Boss in Incognito”, il docu-reality, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, condotto da Max Giusti. Nella prossimasi tornerà a viaggiare tra le eccellenze italiane portando sul piccolo schermo due dei parchi divertimento più belli di Italia:ed, entrambi presenti sul litorale romano. Boss in IncognitoedProtagonistasarà il dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato di tutti i parchi presenti in Europa del Gruppo Dolphin Discovery fondato a Cancún (Messico) nel 1994, azienda leader nel mondo nel settore dei Parchi tematici con mammiferi ...

CorriereCitta : ‘Boss in Incognito’ sbarca a Zoomarine e Acquafelix: ecco le anticipazioni della puntata di lunedì su Rai 2 - AlessandroMaola : Boss In Incognito si tuffa a @zoomarine e ad Aquafelix - GooodbyeLenin : @violet6femme @Petartrzz I lavoratori vengono costretti con la forza a lavorare nei macelli? Non sapevo. Deduco che… - perrysmoschino : non so se guardarmi ratched o recuperare la puntata di boss in incognito - FabioFor1 : @see_lallero Boss in Incognito ieri è finito alle 23:15, orario molto accettabile -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Boss Incognito’