Borussia Dortmund | il “nuovo” preparatore è l’atleta più sexy del mondo | “Ecco perché Sancho…”

Il Borussia Dortmund ha un nuovo preparatore atletico? Alica Schmidt, nominata atleta più sexy del mondo, ha condiviso alcuni allenamenti con i giocatori del club tedesco. Lei e la squadra condividono lo stesso sponsor, la Puma. L'atleta, che è anche una modella, ha sfidato in una gara di 400 metri Mat Hummels che ha terminato la prova sfinito e senza fiato. Il giocatore ha poi scherzato: "L'ho davvero sottovalutata".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CE3piAyF Y4/"I tifosi di tante squadre, in particolar modo quelli del Manchester United, hanno ironizzato sul fatto che il Borussia Dortmund le abbia escogitate tutte per trattenere Sancho.embedcontent src="instagram" ...

