Boom di contagi | “Chiudete Madrid” Il mondo rischia 2 milioni di morti

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il governo spagnolo chiede il confinamento parziale della capitale, ormai fuori controllo. Ma la Regione dice no. La Svizzera mette in quarantena chi arriva dalla Liguria. Stop a bar e ristoranti a Marsiglia: il sindaco si ribella

Il governo spagnolo chiede il confinamento parziale della capitale, ormai fuori controllo. Ma la Regione dice no. La Svizzera mette in quarantena chi arriva dalla Liguria. Stop a bar e ristoranti a Ma ...Nuovi contagi vicino quota duemila. Oggi per l’esattezza se ne contano 1.912 contro i 1.786 di ieri e un numero più o meno stabile di tamponi (oggi 107mila, mille meno di ieri). Boom di casi in Campan ...