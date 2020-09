Bonus tv, come ottenerlo? 50 euro per passare al nuovo digitale terrestre entro il 2022 (Di venerdì 25 settembre 2020) Per affrontare il nuovo «switch» tecnologico dallo standard televisivo del digitale terrestre DVB (digital video broadcasting) T1 al DVB T2 c’è tempo fino al 1° luglio 2022. Ma a marzo scorso, secondo i dati della ricerca della Fondazione Ugo Bordoni, la transizione procedeva a rilento: su 22,1 milioni di famiglie con digitale terrestre, quelle in possesso di almeno un tv Dvb-T2 erano solo 9,39 milioni, il 42,4%. Per agevolare il passaggio al digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico fino al 31 dicembre 2022 ha messo a disposizione dei nuclei familiari il Bonus tv da 50 euro, stanziando per la misura un totale di 151 milioni. Ad ottenerlo potranno essere soltanto le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Per affrontare il«switch» tecnologico dallo standard televisivo delDVB (digital video broadcasting) T1 al DVB T2 c’è tempo fino al 1° luglio. Ma a marzo scorso, secondo i dati della ricerca della Fondazione Ugo Bordoni, la transizione procedeva a rilento: su 22,1 milioni di famiglie con, quelle in possesso di almeno un tv Dvb-T2 erano solo 9,39 milioni, il 42,4%. Per agevolare il passaggio al, il Ministero dello Sviluppo Economico fino al 31 dicembreha messo a disposizione dei nuclei familiari iltv da 50, stanziando per la misura un totale di 151 milioni. Adpotranno essere soltanto le ...

Corriere : Bonus Pos, «cashback» fino a 300 euro e lotteria degli scontrini: c’è il via libera. Pe... - clikservernet : Bonus tv, come ottenerlo? 50 euro per passare al nuovo digitale terrestre entro il 2022 - Noovyis : (Bonus tv, come ottenerlo? 50 euro per passare al nuovo digitale terrestre entro il 2022) Playhitmusic - - wam_the : Bonus 300 euro: cosa cambia per commercianti e consumatori - infoitsalute : Bonus tiroide 2020: cos'è e come ottenerlo - -