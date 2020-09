Bonus sociale 2021: sconto bollette in automatico, come funzionerà (Di venerdì 25 settembre 2020) Bonus sociale 2021: sconto bollette in automatico, come funzionerà Il Bonus sociale 2021 scatterà in automatico per le famiglie che ne hanno diritto. Di cosa stiamo parlando? Di uno sconto sulle bollette della luce, del gas e dell’acqua per tutti quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale. L’erogazione automatica dello sconto partirà in automatico a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non ci sarà più alcun bisogno di presentare domanda. Questo automatismo dovrebbe coinvolgere anche la Tari.Segui Termometro Politico ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 settembre 2020)infunzionerà Ilscatterà inper le famiglie che ne hanno diritto. Di cosa stiamo parlando? Di unosulledella luce, del gas e dell’acqua per tutti quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o. L’erogazione automatica dellopartirà ina decorrere dal 1° gennaioe non ci sarà più alcun bisogno di presentare domanda. Questo automatismo dovrebbe coinvolgere anche la Tari.Segui Termometro Politico ...

