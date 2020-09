Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 25 settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ stato reso noto il consueto Bollettino sull’emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato a venerdì 25 settembre. Nuovo giorno di analisi della curva epidemiologica nella Regione Lombardia, la più colpita dall’inizio della pandemia. Di seguito il Bollettino nel quale si annotano i nuovi casi di contagio e tutti i dati aggiornati. oggi si registrano 277 nuovi contagi, 2 morti, 152 guariti, 20.431 tamponi, 30 ricoverati in terapia intensiva (-1) e 300 ricoverati negli altri reparti (-3). Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ stato reso noto il consuetosull’emergenza Coronavirus inaggiornato a venerdì 25. Nuovo giorno di analisi della curva epidemiologica nella Regione, la più colpita dall’inizio della pandemia. Di seguito ilnel quale si annotano i nuovi casi dio e tutti i dati aggiornati.si registrano 277 nuovi, 2, 152, 20.431 tamponi, 30 ricoverati in terapia intensiva (-1) e 300 ricoverati negli altri reparti (-3).

