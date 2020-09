Bollettino Coronavirus del 25 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 settembre 2020) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +0,62% (ieri +0,59%) con 306.235 contagiati totali, 222.716 dimissioni/guarigioni (+954) e 35.801 deceduti (+20); 47.718 infezioni in corso (+938). Elaborati 107.269 tamponi (ieri 108.019); 1.912 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,78% (ieri 1,65%). Ricoverati con sintomi 2.737 (+6); terapie intensive -2 (244). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 277; Campania 253; Lazio 230; Veneto 196; Toscana 139; Emilia Romagna 122; Piemonte 120; Sicilia 107; Puglia 90; Liguria 73; Sardegna 57. In Lombardia curva +0,26% (ieri +0,21%) con 20.431 tamponi (ieri 21.639 ) e 277 positivi (104 a Milano città); rapporto positivi/tamponi 1,35% (ieri 1,05%); 105.732 contagiati totali; ricoverati -3 (300); terapie intensive -1 (30); 2 decessi (16.937). Come anticipato ieri con i primi dati preliminari, il periodo ...