Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling nel mirino dell'Antitrust per mancati rimborsi di voli cancellati (Di venerdì 25 settembre 2020) Nel mirino dell'Antitrust ci sono Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, a causa di un crescente numero di segnalazioni da parte dei consumatori. I quattro procedimenti istruttori, e altrettanti sub-procedimenti cautelari, avviati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle compagnie aeree, avrebbero come oggetto "la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi", si legge in una nota. In particolare, adducendo come motivo della cancellazione l'emergenza per la pandemia, ...

