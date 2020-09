Black Widow: l’uscita al cinema rischia di saltare (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo rinvio in vista per Black Widow, il film sulla Vedova Nera. Stessa sorte potrebbe toccare al secondo capitolo di Wonder Woman L’emergenza Coronavirus potrebbe avere ancora strascichi per gli appassionati di cinema. Questa volta sono i fan dei film Marvel a doversi preoccupare. Il debutto di Black Widow potrebbe essere posticipato. La pellicola stand alone con… L'articolo Black Widow: l’uscita al cinema rischia di saltare Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo rinvio in vista per, il film sulla Vedova Nera. Stessa sorte potrebbe toccare al secondo capitolo di Wonder Woman L’emergenza Coronavirus potrebbe avere ancora strascichi per gli appassionati di. Questa volta sono i fan dei film Marvel a doversi preoccupare. Il debutto dipotrebbe essere posticipato. La pellicola stand alone con… L'articolo: l’uscita aldiCorriere Nazionale.

