Black Widow | David Harbour si scusa per lo slittamento dell' uscita

David Harbour si scusa a suo modo per lo slittamento dell'uscita di Black Widow al 2021 chiamando in causa il suo personaggio Red Guardian. La star di Black Widow, David Harbour, si è scusato pubblicamente con i fan per lo slittamento dell'uscita del cinecomic, che adesso è stato collocato a metà 2021. David Harbour ha pubblicato su Instagram una foto di un tappo per bicchiere che riproduce il mezzo busto di Red Guardian, il suo personaggio, scrivendo: "Mi dispiace. Dovrete aspettare fino a maggio 2021 prima di poter infilare una cannuccia nella mia testa con ..."

