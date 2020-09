Better è il nuovo singolo di Zayn Malik prima del nuovo album (Di venerdì 25 settembre 2020) Il nuovo singolo di Zayn Malik è Better. Il brano anticipa il prossimo album di inediti che dovrebbe arrivare prossimamente, dopo le anticipazioni comparse sui suoi social nelle quali si parlava di un ritorno imminente alla musica. In questi giorni, Zayn è anche diventato padre della sua prima figlia, avuta dalla modella Gigi Hadid. La piccola è nata nel fine settimana, dopo che la notizia era stata data per certa ma successivamente smentita dalla madre di Gigi, che aveva però confermato quanto la nascita fosse vicina. Il ritorno alla musica di Zayn era stato anticipato sui suoi social, notizia che ha mandato in fermento i fan, facendo balzare in trend topic l’hashtag Z3 IS ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildi. Il brano anticipa il prossimodi inediti che dovrebbe arrivare prossimamente, dopo le anticipazioni comparse sui suoi social nelle quali si parlava di un ritorno imminente alla musica. In questi giorni,è anche diventato padre della suafiglia, avuta dalla modella Gigi Hadid. La piccola è nata nel fine settimana, dopo che la notizia era stata data per certa ma successivamente smentita dalla madre di Gigi, che aveva però confermato quanto la nascita fosse vicina. Il ritorno alla musica diera stato anticipato sui suoi social, notizia che ha mandato in fermento i fan, facendo balzare in trend topic l’hashtag Z3 IS ...

team_world : È ufficiale, ZAYN sta per tornare?? In arrivo venerdì il suo nuovo singolo #Better Dalle 06.00 sarà disponibile il… - Diregiovani : ?? Better by Zayn è finalmente fuori. Il cantante ha pubblicato anche il video ufficiale della canzone ????… - marry_me_chuck : RT @perchetendenza: #BetterZAYN: Perché è ora disponibile 'Better', nuovo singolo di ZAYN - samemvstakes : RT @perchetendenza: #BetterZAYN: Perché è ora disponibile 'Better', nuovo singolo di ZAYN - AntonellaValva : 1. ZAYN ROSSO è il mio guilty pleasure 2. Sto ascoltando better in loop da stamattina ed è letteralmente perfetta 3… -