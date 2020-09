Berlusconi ancora positivo al Coronavirus

(Di sabato 26 settembre 2020) Non hadel tutto sconfitto ilSilvioche a quasi un mese dal contagio, è. L'ex presidente del Milan, ora numero 1 del Monza, è costantemente seguito dal professor Alberto Zangrillo, e gli ultimi controlli ai quali è stato sottoposto hanno evidenziatola presenza del virus. Come riporta Gazzetta.it a questo punto è probabile che la quarantena si allungherà di parecchio. Niente festa di compleanno e passerà un po' di tempo prima che l'ex presidente del Milan possa tornare a farsi vedere in pubblico per appuntamenti ufficiali, politici e non, comprese le partite del suo Monza. ITA Sport Press.

fanpage : Silvio Berlusconi è ancora positivo al Covid-19 - repubblica : Oggi su Rep: ?? La lunga convalescenza di Berlusconi: è ancora positivo al Covid, niente festa di compleanno [di CON… - repubblica : La lunga convalescenza di Berlusconi: è ancora positivo al Covid, niente festa di compleanno - TestPerTutti : RT @Adnkronos: Covid, #Berlusconi ancora in isolamento - bizcommunityit : Berlusconi ancora positivo al Covid: «Sto bene, mi sento un leone» -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ancora

Non ha ancora del tutto sconfitto il coronavirus Silvio Berlusconi che a quasi un mese dal contagio, è ancora positivo. L’ex presidente del Milan, ora numero 1 del Monza, è costantemente seguito dal .... Ebbene sì, il pari casalingo dei brianzoli (favoriti per la promozione in Serie A) va preso per un buon punto, poiché conquistato al cospetto di una diretta avversaria per il salto di categoria e in ...