Beautiful | anticipazioni 26 settembre | Liam sempre più vicino alla verità

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 262020 nuovo ed imperdibile appuntamento con. Manca ormai pochissimopuntata in cui il segreto su Beth verrà a ge saràa scoprire che la sua figlioletta non è affatto morta. La trama del nuovo episodio vedrà Douglas ripetere come un ritornello che Phoebe è Beth e queste parole, a lungo andare, faranno sì che lo Spencer cominci seriamente a dare credito al bambino. Steffy invece, sarà attonita e non riuscirà a capire lo strano atteggiamento del figlio di Thomas. Quest’ultimo intanto, starà escogitando un subdolo piano per far sì che Hope si conceda a lui., trama 26: Douglas continua a dire che Phoebe è Beth Gli ultimi episodi ...