Battaglia | su centri anziani rimbomba silenzio Roma Capitale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020)– “ildisul destino dei. Siamo al 25 di settembre e ancora non sappiamo se e come potranno riaprire il 1 ottobre, a fronte dell’ordinanza della Sindaca che stabilisce a fine settembre la data ultima di chiusura.” “Mesi, quelli estivi, in cui sembra chenon abbia fatto nulla per garantire aperture in sicurezza: ne’ sanificazioni, ne’ fornitura di dispositivi di protezione, ne’ manutenzioni di condizionatori per aria fredda e calda, ne’ manutenzione degli spazi esterni all’aperto.” “Anzi resta a carico dei Presidenti deila responsabilita’ della riorganizzazione degli ...