Barbara d'Urso rivela il suo Orientamento Politico: "Berlusconi lo sa benissimo"

Barbara d'Urso rivela di essere sostenitrice del centro destra, nonostante lavori da tanti anni nella Rete televisiva di Silvio Berlusconi.

Barbara d'Urso rivela di essere sostenitrice del centro destra, nonostante lavori da tanti anni nella Rete televisiva di Silvio Berlusconi. Barbara d’Urso è tra le presentatrici di più successo del pa ...

Pomeriggio Cinque, Raffaello Tonon contro Soleil: "A Onestini hai fatto una porcheria". La reazione della D’Urso

L’amicizia che lega Raffaello Tonon e Luca Onestini è nata nell’edizione del “Grande Fratello Vip” andata in onda nel 2017 e continua ancora oggi. I due sono legati anche professionalmente, infatti co ...

