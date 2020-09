Barbara D’Urso, la confessione su Berlusconi spiazza tutti: dopo anni, la verità (Di venerdì 25 settembre 2020) Barbara D’Urso, dopo anni di silenzio, ha deciso di dire la verità sul suo rapporto con Silvio Berlusconi. Le sue parole hanno molto colpito i suoi ascoltatori, ecco cosa ha detto. Fonte foto: FacebookDa anni ormai su Barbara D’Urso se ne dicono tante, forse troppe, chiacchiere dovute in parte al suo ruolo pubblico e in parte a un’antipatia che molti hanno nei confronti dei suoi programmi. In particolar modo si è sempre molto discussa la relazione che la lega a Silvio Berlusconi, anche a causa di Vittorio Sgarbi che la riportò in auge qualche anno fa proprio a Pomeriggio 5. Fu proprio Berlusconi ad ammettere che, quando la conduttrice era molto giovane, le fece delle avance, una corte ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020)D’Urso,di silenzio, ha deciso di dire la verità sul suo rapporto con Silvio. Le sue parole hanno molto colpito i suoi ascoltatori, ecco cosa ha detto. Fonte foto: FacebookDaormai suD’Urso se ne dicono tante, forse troppe, chiacchiere dovute in parte al suo ruolo pubblico e in parte a un’antipatia che molti hanno nei confronti dei suoi programmi. In particolar modo si è sempre molto discussa la relazione che la lega a Silvio, anche a causa di Vittorio Sgarbi che la riportò in auge qualche anno fa proprio a Pomeriggio 5. Fu proprioad ammettere che, quando la conduttrice era molto giovane, le fece delle avance, una corte ...

FelipeMaryFanti : @Gufo1311 sì è appena uscito su Dagospia Infatti ieri Barbara D'Urso non ha accennato minimamente a questa cosa - 95_addicted : RT @MasterAb88: Non ho letto tweet indignati dei soliti giornalisti per Formigli che va ad intervistare Lemme che sproloquia sul Covid. Non… - sarajessikapark : @rtl1025 @Fedez Ci mancava la Barbara d’Urso della radio, siamo passati da Vespa a Giletti, vi mancavano le idee??… - Alice39955478 : In che senzo Barbara D'Urso ha rivelato di essere di sinistra come orientamento politico? - ChiaroLeo : Barbara D'Urso, ospite in lacrime e la conduttrice s'arrabbia: «Mai più nella mia trasmissione»D'URSO, NON SCORDI P… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera